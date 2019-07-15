اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك

""الخليج 365"" من بيروت: يشعر النجم العالمي براد بيت بسعادةٍ عارمة هذا الصيف بسبب قرار اتخذته النجمة العالمية أنجيلينا "جولي" بإعطائه فرصة رعاية الأطفال بعد معركة الإنفصال والحضانة والنزاع القضائي الطويل الذي دخلا به منذ سنوات. حيث أنها ستقضي وقتاً كبيراً في تصوير فيلمها Those Who Wish Me Dead، فلجأت إلى "بيت" وعرضت عليه فرصة الاعتناء بالأولاد الستة. مادوكس، باكس ، زهارا ، شيلوه ، نوكس وفيفيان. الأمر الذي أسعده ودفعه لدعوة والديه جين وويليام ليقضيا بعض الوقت مع أحفادهما، ويشاركاه العناية بهم. حيث تشير المصادر المقربة منه إلى أنه ينتظر وصولهم لقصره بلوس أنجلوس بفارغ الصبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنجيلينا جولي تمنح براد بيت فرصة رعاية الأولاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.