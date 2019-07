أنجيلينا جولي تمنح براد بيت فرصة رعاية الأولاد

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

""الخليج 365"" من بيروت: يشعر النجم العالمي براد بيت بسعادةٍ عارمة هذا الصيف بسبب قرار اتخذته النجمة العالمية أنجيلينا "جولي" بإعطائه فرصة رعاية الأطفال بعد معركة الإنفصال والحضانة والنزاع القضائي الطويل الذي دخلا به منذ سنوات. حيث أنها ستقضي وقتاً كبيراً في تصوير فيلمها Those Who Wish Me Dead، فلجأت إلى "بيت" وعرضت عليه فرصة الاعتناء بالأولاد الستة. مادوكس، باكس ، زهارا ، شيلوه ، نوكس وفيفيان. الأمر الذي أسعده ودفعه لدعوة والديه جين وويليام ليقضيا بعض الوقت مع أحفادهما، ويشاركاه العناية بهم. حيث تشير المصادر المقربة منه إلى أنه ينتظر وصولهم لقصره بلوس أنجلوس بفارغ الصبر.