شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تحيى حفلا غنائيا فى السعودية ثالث أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي النجمة الإماراتية أحلام، حفلا غنائيا فى المملكة العربية السعودية يوم 13 من شهر أغسطس المقبل " ثالث أيام عيد الأضحى" على مسرح طلال مداح بقرية المفتاحية ضمن موسم السودة الأول بعسير .

ونشرت أحلام صورة لها عبر حسابها الشخصى علي موقع تبادل الصور انستجرام وعلقت عليها " مرحبا هيل عد السيل في سودة عسير.. فنانة العرب تفتتح مهرجان سودة عسير.. تنتظركم وراح نرقص خطوة عسيرية ".

وتعود أحلام للمملكة مرة أخرى بعد أن أحيت حفلا غنائيا في عيد الفطر الماضى ضمن سلسلة حفلات وسهرات موسم عيد الفطر المبارك، وذلك بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

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