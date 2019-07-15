موقف محرج.. إعلامية سعودية تتغزل في مطرب مصري بطريقة جريئة.. شاهدوا رد فعله !

كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 09:52 مساءً - تعرض الفنان المصري خالد سليم لموقف محرج على يد الإعلامية السعودية روزانا اليامي، وذلك على هامش مشاركته في موسم جدة الذي تستقبله المملكة العربية السعودية.

وظهر خالد سليم مع الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا” ضمن فعاليات حفلات موسم جدة، وخلال فترة الاستراحة استقبلته الإعلامية السعودية روزانا اليامي بغزل ومديح قائلة “إيش هالجمال يخربيت أبو كده”، وظهر عليه الاستحياء قليلا ورد عليها “هو أنا هلاقيها منك ولا من أبلة فاهيتا”.