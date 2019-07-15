كتب امير فتحي في الاثنين 15 يوليو 2019 09:52 مساءً - تعرض الفنان المصري خالد سليم لموقف محرج على يد الإعلامية السعودية روزانا اليامي، وذلك على هامش مشاركته في موسم جدة الذي تستقبله المملكة العربية السعودية.
وظهر خالد سليم مع الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا” ضمن فعاليات حفلات موسم جدة، وخلال فترة الاستراحة استقبلته الإعلامية السعودية روزانا اليامي بغزل ومديح قائلة “إيش هالجمال يخربيت أبو كده”، وظهر عليه الاستحياء قليلا ورد عليها “هو أنا هلاقيها منك ولا من أبلة فاهيتا”.
كانت هذه تفاصيل خبر موقف محرج.. إعلامية سعودية تتغزل في مطرب مصري بطريقة جريئة.. شاهدوا رد فعله ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.