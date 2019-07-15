صورة نادرة للعندليب أثناء زيارتة صحيفة "عكاظ" السعودية

خص العندليب الأسمر، الراحل عبدالحليم حافظ، صحيفة "عكاظ" المحلية بزيارة هي الأولى من نوعها في الصحف السعودية قبل 44 عاماً، أثناء زيارته الثانية للمملكة في النصف الثاني من شهر صفر 1396هـ، فيما أجرى صحفيوها حوارا شيقا مع صاحب "قارئة الفنجان" الذي توفي في 30 مارس 1977، نشرته الصحيفة على صفحة كاملة يوم السبت 21 صفر من العام ذاته، مرفقة به صورة نادرة جمعته بأسرة التحرير آنذاك، يظهر فيها الصحفيون: علي مدهش، وسعيد الصبحي، وعبدالقادر شريم، وأمين ساعاتي.
فيما نشرت صحيفة "عكاظ" صفحة كاملة عن مسيرة العندليب الفنية في 30 أبريل 1985، أي بعد 9 سنوات من رحيله، أعدها الصحفي حسن البنا، أرفق بها الصورة ذاتها التي التقطها المصور قبل نحو نصف قرن.
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