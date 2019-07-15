شيرين عبد الوهاب حامل وهكذا كشف سرها

بعد أن حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، على تجاهل شائعة حمل الفنانة، وسفرها إلى أميركا لتنجب طفلها هناك كي يحصل على الجنسية الأميركية، أكّد والد حسام أنّه سيصبح جداً في وقت قريب.

وجاء إعلان والد حسام بطريقة غير مباشرة، حيث ناداه أصدقاؤه على الفايسبوك بكلمة "جدو"، وأبدى سعادته بالوصف، ما أكّد حقيقة ما أشيع عن أن شيرين وحسام ينتظران طفلهما الأول.

وكانت شائعة المرض قد طاردت شيرين، بعد قيامها بإلغاء حفلاتها، إلا أنّ شقيقها محمد نفى خبر وعكتها الصحية، وقال إنّها تقضي الإجازة مع ابنتيها.

تجاهل محمد ذكر حسام حبيب، أدى إلى انتشار شائعات عن خلافات بين الزوجين، وقد تردّد أن الخلاف وقع بينهما، ووصل إلى حدود الطلاق، إلا أن اكتشاف شيرين حملها، رمّم العلاقة بينهما.

يذكر أن شيرين وحسام حافظا على سريّة علاقتهما، وتزوجا بعيداً عن الإعلام، وأعلنا زواجهما بعد فترة من الشائعات كانا يؤكّدان خلالها أنّهما مجرّد صديقين.