نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 9 دقائق مضت التعليقات على مهرجان BIAF بدورته العاشرة.. رقي وضخامة في أمسية ساحرة مغلقة

عن المكبت الإعلامي – بيروت: أقيم حفل “مهرجان بيروت الدولي للتكريم” BIAF في دورته العاشرة، برعاية محافظ بيروت القاضي زياد شبيب وحضوره، في ساحة الشهداء.

دورة هذا العام من المهرجان حملت اسم المخترع اللبناني حسن كامل الصباح، وتميّزت بتكريم عدد كبير من الفنانين والمشاهير اللبنانيين والعرب والعالميين.

وهذا العام تخطى BIAF التوقعات ليكسب الرهان في سهرة راقية، براقة وملفتة تميزت بالفخامة التي كانت عنوانًا للحفل.

بياف في دورته العاشرة اتت نتيجته تفوق التوقعات من السجادة الحمراء الى المسرح الضخم والاهتمام بأدق التفاصيل،

هذا وقدمت الحفل الاعلامية ريما نجيم للسنة الثالثة على التوالي فخطفت الانظار بعفويتها وتقديمها اما اخراج الحفل فكان للمخرج وليد ناصيف واخراج السجادة الحمراء للمخرج ريمال ابي يونس.

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وبالعودة الى تفاصيل الحفل فقد اتت لائحة المكرمين بجائزة Biaf edition Icon 10 على الشكل التالي رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، وائل كفوري، الرسام هرير، كارين رزق الله، رفيق علي أحمد، سلافة معمار، لبنى عبد العزيز، لطيفة التونسية، رولى حمادة، وفاء بن خليفة، إضافة إلى مقدمة الحفل الإعلامية ريما نجيم.

اما المكرمين بجائزة Biaf 2019: ملحم زين، ناصيف زيتون، سولكينغ، باريش أردوتش، سيروشو، دوزي، Hadidian Frères، سوزي كينيدي، نقولا دانييل، عايدة صبرا، نيشان ديرهاروتيونيان، زياد حمزة، أنطونيو زابولا، “اليونيفيل”، حلا شيحا، السفيرة سميرة حنا الضاهر، والمخرج والمنتج ميلاد أبي رعد.

هذا وكان قد اقيم قبل يوم من الحفل اي يوم الخميس في ١١/٧/٢٠١٩ حفل toghether for a better tomorow الذي أيضًا كان أيضًا بحضور ورعاية محافظ بيروت القاضي زياد شبيب والذي تم من خلاله توزيع ٢٠٠ منحة جامعية ل ٢٠٠ طالب من مختلف جامعات لبنان وحضر الحفل اكثر من ٨٠٠ شخص من اهالي الطلاب.