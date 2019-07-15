وليد توفيق يحتفي بمحمد رمضان بسهرة صاخبة في بيروت.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان اللبناني وليد توفيق على الترحيب بالنجم المصري محمد رمضان على طريقته الخاصة، وذلك خلال تواجد الأخير في بيروت على هامش تكريمه ضمن فعاليات مهرجان «بياف» في نسخته العاشرة لعام 2019.

توفيق دعا رمضان على سهرة صاخبة بأحد الملاهي الليلية في بيروت، وحرص النجم اللبناني على مشاركة محبيه بصورة تجمعه بالفنان المصري من أجواء سهرتهما، معلقاً عليها: «الصديق الرائع نجم مصر محمد رمضان في بيروت.

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وفي مقطع فيديو من السهرة، ظهر رمضان يرقص على أنغام وليد توفيق الذي قدم له أغنية «سنة حلوة يا جميل»، وسط تصفيق وتشجيع حار من حضور السهرة، وكتب النجم اللبناني معلقاً على الفيديو: «الصديق الغالي النجم محمد رمضان نورت لبنان».

من ناحية أخرى، يشارك وليد توفيق في رحلة النجوم Stars on board المقرر أن تنطلق يوم 21 أغسطس من برشلونة، وذلك برفقة باقة من المع نجوم الوطن العربي، وأبرزهم؛ مايا دياب، شيرين عبدالوهاب، كاظم الساهر، ملحم زين، نجوى كرم، طاهرة، ناصيف زيتون، وغيرهم.