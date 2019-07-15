أوكا وأورتيجا والمدفعجية يشعلون حفلهم في السعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا كل من نجوم الفن الشعبى أوكا وأورتيجا والمدفعجية ونجم الفاير شو احمد عصام حفلا غنائيا ضخما في جدة بالمملكة العربية السعودية على مسرح “درة العروس.

وشهد الحفل حضور الآلاف من محبى الفريقين، من مختلف الجنسيات العربية وبخاصة أبناء السعودية والخليج العربى.

وصعد أوكا وأورتيجا على خشبة المسرح ليفتتحا وصلتهما بأغنية “العب يالا” وسط عاصفة وموجات متتالية من التصفيق وهتافات الإعجاب من الجمهور الذى حرص على تصوير العديد من مشاهد الحفل كفيديوهات والبث اللايف بهواتفهم المحمولة.

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كما قدم فريق “المدفعجية” عدد كبير من أشهر أغانيهم المميزة، والتي تفاعل معها الجمهور أيضا بالتصفيق والهتافات.

وقدم أحمد عصام عرض مبهر أشعل به سماء جدة، والحفل من تنظيم شركة ٣٦٠ ذكى حساتين.

وكان أوكا وأورتيجا قد طرحا مؤخرا أغنية جديدة بعنوان” لغة العيون”، وذلك عبر موقع الفيديوهات”يوتيوب”، والأغنية من كلمات محمد الفنان، وألحان فيلو، ومحمد الفنان، وأورتيجا، وتوزيع أوكا ومن تصوير إبراهيم السماك.