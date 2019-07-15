إيمان البحر درويش لـ"العين الإخبارية": "مش ندمان" مطلع 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان إيمان البحر درويش إنه فضَّل الانسحاب من انتخابات نقابة الموسقيين، المقرّر إجراؤها نهاية يوليو/تموز الجاري، نتيجة الأجواء غير المشجّعة، مؤكداً أنه سيطعن في نتائجها.

ومن ناحية أخرى، أفاد درويش لـ"العين الإخبارية": "أنا منشغل حالياً بالتحضير لألبومي الغنائي الجديد، حتى أطرحه مطلع العام المقبل في الأسواق.. وهو بعنوان (مش ندمان)".

وذكر أنه سيعود إلى المسرح بعرض كوميدي غنائي يحمل اسم "مكتوب لي أغنيلك"، ويشاركه البطولة كلّ من شيرين وصفاء جلال، موضحاً أن: "العمل يتمحور حول وضع الغناء في مصر، وينتقد ظاهرة المهرجانات والكلمات الرديئة التى شوَّهت ذوق المستمع العربي".

وأردف إيمان البحر درويش أن العرض المسرحي من إنتاج قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة المصرية، وسينطلق يوم 25 يوليو/تموز الجاري في الإسكندرية.