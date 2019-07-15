القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفنان إيمان البحر درويش إنه فضَّل الانسحاب من انتخابات نقابة الموسقيين، المقرّر إجراؤها نهاية يوليو/تموز الجاري، نتيجة الأجواء غير المشجّعة، مؤكداً أنه سيطعن في نتائجها.
ومن ناحية أخرى، أفاد درويش لـ"العين الإخبارية": "أنا منشغل حالياً بالتحضير لألبومي الغنائي الجديد، حتى أطرحه مطلع العام المقبل في الأسواق.. وهو بعنوان (مش ندمان)".
وذكر أنه سيعود إلى المسرح بعرض كوميدي غنائي يحمل اسم "مكتوب لي أغنيلك"، ويشاركه البطولة كلّ من شيرين وصفاء جلال، موضحاً أن: "العمل يتمحور حول وضع الغناء في مصر، وينتقد ظاهرة المهرجانات والكلمات الرديئة التى شوَّهت ذوق المستمع العربي".
وأردف إيمان البحر درويش أن العرض المسرحي من إنتاج قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية التابع لوزارة الثقافة المصرية، وسينطلق يوم 25 يوليو/تموز الجاري في الإسكندرية.
كانت هذه تفاصيل خبر إيمان البحر درويش لـ"العين الإخبارية": "مش ندمان" مطلع 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.