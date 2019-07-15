"تحدي الشيخوخة" يجتاح صفحات النجوم على "فيسبوك"

صيحة جديدة اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خلال الأيام الأخيرة، باستخدام تطبيق "فيس آب" الذي يحوّل ملامح الوجوه إلى عمر الـ70 والـ80.

وشهِد التطبيق استخداماً واسعاً من النجوم والمشاهير، وهم يهنئون أنفسهم، من باب الطرافة، بالوصول إلى سنّ الشيخوخة.





شارك ضمن هذا التحدي نجوم مثل عمرو دياب، وأمير كرارة، ومحمد حماقي، وعائشة أحمد، وآسر ياسين، فضلاً عن شيماء سيف، محمد هنيدي، أحمد حلمي ومنى ذكي.

كما خاض التجربة أيضاً كندة علوش، وظافر العابدين، وشيرين عبدالوهاب، إلى جانب نانسي عجرم، وأحمد السقا، وتامر حسني، وصابرين التي كتبت قائلة "اليوم أتممت سن الـ80.. كل عام وأنا طيبة".





وعلَّق وائل جسار على صورته إثر تعديلها بتطبيق "فيس آب"، "ليت الشباب يعود يوماً"، بينما كتبت ياسمين عبدالعزيز على حسابها "ماشي ياروتانا" وكأنها المسؤولة عن نشر صورتها، في المقابل أرفق ظافر العابدين صورته بتعليق "انظر للمستقبل".





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في المقابل حذّر الإعلامي عمرو أديب من "تحدي الشيخوخة FaceApp Challenge"، مشيراً إلى خطورته في الحصول على معلومات تخص المشاهير وعامة الناس.

وقال خلال برنامجه التلفزيوني "الحكاية" على فضائية "MBC مصر" إن التطبيق صُمِّم من قبل مجموعة مبرمجين روس منذ سنة 2016، منبّهاً من التعامل مع تطبيقات أو مواقع تطلب بيانات أو صوراً شخصية.





وأشار أديب إلى تغريم موقع "فيسبوك" مؤخراً بـ5 مليارات دولار، نتيجة انتهاكه خصوصية بيانات عملائه.



