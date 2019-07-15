سارة دندراوي تثير غضب الكويتيين.. وفجر السعيد تفتح النار عليها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الإعلامية السعودية سارة دندراوي موجة غضب واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الكويتيين، وذلك بعد تصريحا أعتبر مسيئا للكويت.

الإعلامية السعودية عرضت تقريرا عن “خفض أسعار الخمور في قطر” استعداد لكأس العالم 2022، وذلك في برنامجها “تفاعلكم” على قناة “العربية.

سارة قالت: “نبقى مع قطر إلي مستعدة تعمل أي شيء لتستقطب الناس والمشجعين لحضور كأس العالم 2022 لدرجة أنها قررت تخفض بعض السلع، بس حزروا أي سلعة تحديدا؟ خفضوا سعر الخمور بنسبة 30% وذلك بحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية”.

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وأضافت: “خطوة من شأنها بحسب بلومبيرغ استرضاء السكان والزوار ومشجعي كرة القدم الي شعروا بقلق من ارتفاع أسعار الكحول وكانت قطر فرضت ما سمي بضريبة الخطيئة ورفعت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 100% لكنها الآن تراجعت وزيادة على التراجع نزلت تخفيض، ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري”.

ومن جانبها هاجمت الإعلامية الكويتية فجر السعيد الإعلامية سارة دندراوي، وذلك على حسابها الخاص على موقع “تويتر”، حيث قالت: “أصحابهم بالكويت بينتفونچ اليوم تنتف.. وخلي اللقافه تنفعچ يا ساره الدندراوي.. صج لي قالوا للمرء من اسمه نصيب دندره”.

وأضافت: “إدارة قناة العربية إذا لم تحاسب الدندراوي على قطتها السخيفة فاعتقد انهم يريدون التصعيد مع الكويت ولا يريدون ان تكون الأمور بينا طبيعية.. قناة العربية من وجهة نظري قناة كبيره جداً ومهنيتها عالية لذلك نلجأ لها دائماً لمعرفة الحقيقية”.

وتابعت: “ولكن بعد ما قالته الدندراوي بدأت القناة تأخذ منحى لا يناسبها واهي أكبر منه .. الاعتذار للكويت وايقاف المذيعة لفتره سيحل المشكلة.. وشكراً مقدما أعلم بأن هناك عاقل رشيد سيوقف الفتنه”.