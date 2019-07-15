5 نصائح تحميك من مخاطر تطبيق "FaceApp"

مع وجود الكثير من تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية لم تفلح الشركات المنتجة لتلك التطبيقات في اتخاذ إجراءات لحماية خصوصية بيانات المستخدمين.

وبحسب موقع "cnet.com" يرى المحللون أن وجود تطبيقات نجحت في الانتشار العالمي مثل تطبيق فيس آب "FaceApp" لتعديل الصور، من الأمور التي قد تحمل عواقب وخيمة تخص تسريب كلمات المرور والبيانات الشخصية مثل الصور والمعلومات الهامة، كأرقام البطاقات الائتمانية وغيرها".

وللحد من خطورة استخدام تطبيق "فيس آب FaceApp" لتعديل الصور وغيره من التطبيقات الأخرى نستعرض أهم نصائح الخبراء لتقليل احتمالية اختراق تلك التطبيقات لخصوصية مستخدميها.

1- منصات التحميل الموثوقة





رغم أن منصتي "Google Play" و"Apple Store" يحتويان على تطبيقات غير آمنة بنسبة 100% إلا أن الخبراء ينصحون بضرورة تحميل التطبيقات من المنصات الموثوقة، وعدم تجربة الحصول على أي تطبيق مثل تطبيق "فيس آب FaceApp" من مصادر أخرى مجهولة تجعل الأجهزة الذكية بابا مفتوحا أمام الفيروسات، وبرامج التجسس.

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2- التحديث المستمر

يجب على المستخدمين حماية أجهزتهم الذكية بشكل مستمر قدر المستطاع قبل تحميل تطبيق "فيس آب FaceApp" أو أي نوع من التطبيقات الأخرى من خلال الاهتمام بالتحديث المستمر بإعدادات الهاتف software لحماية البيانات من الفيروسات الخاصة ببرامج التجسس.

3- تقليل استخدام مواقع التواصل





الضغط على زر المشاركة للمنشورات والصور ومقاطع الفيديو الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك "Facebook"، بالإضافة إلى المعلومات سواء الصور أو غيرها الخاصة بتطبيقات تعديل الصور، مثل تطبيق "فيس آب FaceApp" أو اختبارات الذكاء وغيرها المنشترة على مواقع التواصل الاجتماعي تجعل المستخدمين هدفا لتقنيات الذكاء الاصطناعي "AI" التي تستخدمها مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك Facebook، لمئات الإعلانات التي تتوافق مع تلك المعلومات التي يتم مشاركتها، وفي ظل محدودية تطبيق سياسات الأمان على عرض تلك الإعلانات وروابط تحميل التطبيقات على المستخدمين تظل احتمالية التعرض لهجمات التجسس واختراق الخصوصية أمرا واردا للغاية.

4- التحقق من أذونات التطبيق

بعد تحميل تطبيق "فيس آب FaceApp" لتعديل الصور وغيره من التطبيقات الأخرى تسبق عملية فتح واستخدام تلك التطبيقات موافقة وسماح المستخدمين على أذونات وتصريجات مثل الولوج إلى جهات الاتصال وتحديد الموقع أو حتى فتح الكاميرا وهي مجموعة من الإجراءات التي قد تتسبب في تعرض المستخدم لتسريب بياناته الشخصية دون معرفته.

لذلك ينصح الخبراء المستخدمين بالتدقيق في أذونات التطبيقات التي يقومون بتحمليها على أجهزتهم الذكية.

5- التدقيق في اسم الشركة أو التطبيق





البحث الجيد عن سمعة وموثوقية الشركة واسم التطبيق قبل عملية التحميل بكتابة الاسم على جوجل Google ما يوفر على المستخدمين عناء الدخول في احتمالية تعرضهم لهجمات تجسس وتسريب بياناتهم الشخصية، بسبب تحميل تطبيقات مجهولة الهوية والمصدر، بعيدا عن منصات التحميل الرسمية.