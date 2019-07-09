خلاف شديد بين سكارليت جوهانسون وجينيفر لورانس بسبب فيلم

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن هناك خلاف شديد قادم بقوة بين ثنائى من أهم نجمات هوليود وتحديداً سكارليت جوهانسون، وجينيفر لورانس بسبب فيلم سكارليت الأخير “الأرملة السوداء” وهو الفيلم الذى أثار البرومو الخاص به ردود أفعال كبيرة فور طرحه على يوتيوب.

وجاء ذلك بسبب المشاهد التي اقتربت بشدة من فيلم جينيفر لورانس “ريد سبارو” الذى حقق نجاحاً كبيراً خلال عرضه وذلك نظراً لأن موضوع الفيلمين يدور حول نفس القصة لعميلة مخابرات روسية تلعب لصالح المخابرات الأمريكية بعدما تنجح فى تجنيدها لصالحهم.

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والجدير بالذكر أن برومو” الأرملة السوداء” لا يعد قريباً فحسب من قصة الفيلم وإنما تضمن ممثلين من نفس الفيلم ربما سيلعبوا نفس الأدوار مما جعل المواقع العالمية مثل هوليود لايف وغيرها تتحدث عن وجود تشابه كبير.

وتوقعت الكثير من المواقع العالمية أن هناك خلاف كبير قد ينشب فور طرح الفيلم فى دور العرض خلال العام المقبل حينما تنكشف الأحداث بالكامل خاصة أن الخلافات بدأت من قبل أثناء التحضير لفيلم جينيفر لورانس حين واجه المخرج اتهامات بعمله على فيلم قريب من شخصية مارفل الشهيرة التي تلعبها سكارليت وهو ما نفاه بالكامل وقتها.