كاتي برايس تصدمُ متابعيها.. والسببُ استعانتها بـ"غوغل" لمعرفة هذه المعلومة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت الشخصيةُ التلفزيونية والعارضة الانجليزية، كاتي برايس، متابعيها حينَ كشفتْ عن أنها لا تعرفُ تواريخ أعياد ميلاد طفلتيها، وأنها تلجأ لمحرك البحث "غوغل" لتعرفها بالضبط.

وهو الكشفُ، الذي جاء في لقطةٍ من الحلقة القادمة لبرنامجها "My Crazy Life"، حيثُ ظهرت وهي تستعين بالإنترنت، أثناء تحدثها مع طليقها، كيران هايلر، عن طفلتيهما جيت، وباني، وعن أعياد ميلادهما، لتُبدي كاتي اندهاشها حين سألها هايلر، عن موعدهما، وترد عليه بقولها: "متى ستكون أعياد ميلادهما؟ دعني أستعين هنا بـ غوغل".

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى أن الابنة الصغرى، باني، ستُتم عامها الخامس في الـ 5 من آب/أغسطس، بينما ستُتم الابنة الكبرى، جيت، عامها السادس في الـ 12 من آب/ أغسطس.

ورغم انفصال هايلر وكاتي، العام الماضي، لكنّه لا يزال يتواجدُ بشكلٍ كبير في حياتها وحياة طفلتيه، جيت وباني، فضلاً عن ظهورهِ باستمرار، في برنامج تلفزيون الواقع الخاص بكاتي.