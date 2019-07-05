أديل تقيم حفل “توديع العزوبية” لصديقتها جينيفر لورانس!

متابعة بتجـــــــــــرد: تخطط المطربة البريطانية “أديل” إقامة حفل “وداع عزوبية” لصديقتها الممثلة الأمريكية الشهيرة “جينيفر لورانس”، بحسب ما أفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وتقول الصحيفة إن أديل “31 عامًا” تقيم الحفل بعد الإقبال الضعيف على الاحتفالية الخاصة بخطوبة صديقتها في مدينة نيويورك في شهر مارس الماضي، وأكدت التقارير أنها تحيط الاحتفاط بسرية وعلى نطاق ضيق، حيث تقوم بدعوة الأصدقاء المقربين للورانس.

وأشارت التقارير الإخبارية إلى أنه سوف يمنع بث الحفل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الحاضرين، وقال مصدر إن أديل تقوم بتوزيع بطاقات الدعوات، والضيوف يتلقونها ببطء لعدم إثارة الكثير من الضجة.

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كانت الممثلة الأمريكية “جينيفر لورانس” البالغة “28 عاماً” قد ارتبطت بـ “كوكي ماروني” الذي يعمر مديرًا فنيا لمعرض غلادستون بنيويورك بعد علاقة استمرت لأشهر عديدة في السر، بعد التعرف عليه في 2018 عن طريق صديقة مشتركة.

الجدير بالذكر أن حفل توديع العزوبية هي حفلة تقام للمقدم على الزواج بعد فترة قصيرة ليحصل على فرصته الأخيرة كلية لممارسة نشاطات قد لا توافق شريكه الجديد أو أحيانًا لقضاء بعض الوقت مع أصحابه، وربما تحتوي نشاطات غير معتادة بالنسبة للحفلات العادية.