سلمى حايك تتعرض لهجوم عنيف بسبب صورة على انستجرام.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعرضت النجمة والممثلة المكسيكية واللبنانية الأصل سلمى حايك، لهجوم كبير من جمهورها بسبب صورة مثيرة للجدل نشرتها على حسابها على تطبيق الصور الشهير “إنستجرام”.

النجمة العالمية سلمى حايك، بدت خلال الصورة وهي تستلقي على كرسي المسبح لافتة الأنظار بتوجيه قدميها نحو الكاميرا التي تلتقط الصورة لها بواسطتها.

وتعرضت سلمى حايك للإنتقادات بشكل قوى، بعد أن وصف متابعيها الصورة بأنها غير لائقة ومهينة.

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وتعتبر النجمة العالمية سلمى حايك، واحدة من أهم نجمات هوليوود، والتى تحظى بشعبية جارفة بشتى أنحاء العالم، كما يعتبرها الملايين أيقونة الجمال والجاذبية، التى من الصعب وضعها فى مقارنة مع أي نجمة أخرى.

أحدث أعمال سلمى حايك، فيلم The Hummingbird Project أو “مشروع الطائر الطنان”، وتم عرضه للمرة الأولى في مهرجان تورنتو السينمائي.

وعلى جانب أخر، نشرت سلمى حايك، مؤخرا، مقطعا مصورا لها أثناء التدريب على التزلج بواسطة الباتيناج، حيث تظهر فى أحدث أفلامها الجديدة.

وتدور أحداث العمل حول شريكين يقرران منافسة رئيستهما القديمة؛ إيفا توريس، التي تؤدي دورها حايك، في صفقة ألياف بصرية تُدِّر عليهما الملايين.