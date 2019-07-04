استعدادا للماراثون الصيفي.. كيتي بيري بمايوه نابض بالحياة

متابعة بتجــــــــــرد: عادت المطربة الأمريكية “كيتي بيري” في أحدث أعمالها الفنية بإطلالة إفريقية رائعة أثناء تصوير فيديو موسيقي على شواطئ هاواي.

وشوهدت “بيري” وهي تأخذ قسطًا من الراحة من أجواء التصوير، بينما كانت ترتدي مايوهًا مختلط الألوان نابضًا بالحياة إلى جانب عدد من فريق عمل الفيديو الموسيقي الذي تقوم بتصويره حاليا ويعد أحدث أعمالها الفنية.

حرصت المطربة الأمريكية- التي تستعد لإصدار الفيديو كليب الجديد في موسم الصيف الحالي- على حماية عينيها من أشعة الشمس بزوج من النظارات الشمسية الزرقاء، وقبعة استوائية كبيرة.

في الوقت الذي تستعد فيه “بيري” للدخول إلى ماراثون الأغنية الصيفي، تداولت الصحف العالمية أخبارًا حول انشغالها بالتحضير لحفل زفافها، حيث تستعين النجمة حاليا بمنظم أعراس مع خطيبها النجم “أورلاندو بلوم” حتى يتمكنا من وضع اللمسات الأخيرة قبل الحفل المقرر نهاية العام الجاري.

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حازت بيري العديد من الجوائز حتى اليوم، ومن ضمنها أربع مرات جائزة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وضمتها مجلة فوربس لقائمة “السيدات اللاتي حصلن على مكانة عالية في الموسيقى”، وهي مغنية أمريكية وكاتبة أغانٍ وممثلة نشأت في كاليفورنيا، في بلدة سانتا باربارا.

باعت بيري 37 مليون ألبوم و138 مليون أغنية منفردة في جميع أنحاء العالم وبالتالي أصبحت إحدى المغنيات اللاتي حصلن على أكثر مبيعات في كل العصور، كما أطلقت بيري العديد من منتجات العطور التي تحمل اسمها كعلامة تجارية وفي شهر يوليو عام 2012 أصدرت فيلمها الوثائقي الذي يحمل اسم “كيتي بيري: جزء مني”.