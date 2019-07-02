وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة إلى القضاء

أكدت مصادر مقرّبة من الفنان وائل كفوري، أنّه سيتقدّم بدعوى عبر القضاء المستعجل، لمنع طليقته أنجيلا بشارة من الحديث عنه أو تسريب معلومات خاصة عن حياته أو نشر صور تخصّ ابنتيهما ميشال وميلانا.

وكان وائل قد اتّخذ هذا القرار، بعد قيام أنجيلا بنشر أكثر من منشور تتحدث فيه عن حقوق الأطفال لدى الأهل المطلقين، وعن حق الأم بحضانة ابنتيها، وعن القوانين الوضعية في لبنان التي لا تنصف الأم المطلقة.

كما قامت بنشر صورة لابنتيها من الكنيسة وطلبت من الله أن يحميهما.

وعادت وكتبت "هل تعتقد أن الأطفال من الآباء المطلقين يستحقون المساس بحقوقهم؟ هل يدفع الأطفال ثمن قوانين الأطفال الضعيفة في لبنان".

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وكانت قد كتبت قبل أيام رسالة توجّهت بها إلى الاباء طالبة منهم ألا يتنازعوا على الأولاد، وألا يستخدمونهم سلاحاً لأن الأولاد يشاهدون ما يحصل ويتأثرون.

وكتبت "عندما تمضي الأم حياتها وهي تربي أطفالها، تمنحهم العاطفة، الأمان وتساعدهم على بناء مستقبل يليق بهم، كيف يمكنها أن تحميهم من شياطين نظامنا الفاسد؟ إذا كانت الأم تبذل وقتها وطاقتها من أجل الحفاظ على أولادها، من يحميها؟ قولوا لي.. الأطفال ليسو بيادق يمكن استخدامها في الهجمات. ضع أسلحتك جانباً ، كن لطيفاً، كن متعاطفاً. الصغار يشاهدون".

وقد ذكّر متابعو أنجيلا بتصريح وائل في برنامج "تخاريف" على MBC حيث أعلن أنه في حال وقع الطلاق بينه وبين زوجته ستكون حضانة الأولاد من نصيبه.

وكان وائل قد أعلن عبر الإعلامية ريما نجيم خبر طلاقه رسمياً، وقالت ريما إن الطلاق وقع قبل مدّة، إلا أنّها لم تفصح عن أسباب الطلاق.