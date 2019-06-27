الغاء حكم حبس محمد رمضان والاكتفاء بدفع غرامة مالية

كتب امير فتحي في الخميس 27 يونيو 2019 02:38 مساءً - قضت محكمة جنح مستأنف الدقي بالقاهرة يوم أمس الاربعاء بقبول الاستئناف المقدم من الفنان المصري محمد رمضان على حكم حبسه في القضية المتهم فيها بالسب والتشهير بمدير عام قنوات ” MBC مصر ” .

ليصل الحكم إلى الاكتفاء بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري وإلغاء حكم الحبس .

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بحبس الفنان محمد رمضان لمدة ستة أشهر مع الشغل وكفالة ألف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت في القضية التي أقامها ضده ” محمد عبد المتعال ” مدير عام قنوات ” MBC مصر ” والتي اتهم رمضان بالسب والتشهير له عبر فيديو تسجيلي بثه محمد رمضان عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي ونقلته كل المواقع الإخبارية المختلفة .