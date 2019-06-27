شكرا لقرائتكم خبر عن الجمهور العربي على موعد مع النجمة اللبنانية ماجدة الرومي في مركز الحسين للمؤتمرات والان مع التفاصيل

انهت شركة my magical music for events ممثلة بمديرها العام السيد مروان مخامرة كافة الترتيبات الفنية للحفل الفني الكبير والذي ستحييه النجمة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومي في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت بالعاصمة الاردنية عمان يوم 5/ 7/ 2019.

ومع رائعة ورافعة الفن الاصيل ، سيدة الغناء السيّدة ماجدة الرومي ينتظر عشاق الصوت الملاكي في اخفض بقعة في العالم لتشدو بصوتها اجمل الاغنيات ، لتطلّ النجمة الشهيرة ماجدة الرومي على الجمهور الاردني والفلسطيني والعربي حيث ستحيي حفلة غنائية تسترجع فيها أجمل روائعها الفنية ، ليكون هذا الحفل هو الحدث الفني الكبير الذي تنظمه شركة my magical music for events حيث اعرب منظم الحفل ان الاقبال على شراء تذاكر الحفل بشكل كبير من قبل الجاليات العربية ومن الداخل الفلسطيني والدول العربية ممن سيحضرون خصيصا لحفل السيدة ماجدة الرومي .

وأكد السيد مروان مخامرة ان الشركة بصدد التوسع في نشاطاتها المختلفة في العالم العربي اما في الاردن فان الشركة تركز اهتمامها بتنظيم الفعاليات الفنية المختلفة في الاردن بهدف المساهمة في الترويج السياحي للأردن .