أوبريت غنائي مصاحب لإفتتاح البطولة العالمية للملاكمة بسيئون

يصاحب حفل افتتاح البطولة العالمية للملاكمة العربية للمحترفين المقامة بصالة الشهيد علي بامعبد المغلقة بسيئون مساء يوم الغد الجمعة الثامن والعشرين من يونيو 2019م تقديم أوبريت غنائي بعنوان ( الأخوة ) .

وأوضح مدير عام مكتب وزارة الثقافة بالوادي والصحراء احمد عبد الله بن دويس أن الأوبريت الذي كتب كلماته كل من الشعراء طالب عمر بن شملان ونائف صالح الحدادي وعلي أحمد بارجاء وعوض عبيد صابر يستعرض لوحات غنائية طربية بألحان حضرمية أصيلة يتغنى بأصوات شجية للفنانين حسين بامصري ومحمود عبدهود وسعيد بريك ومنير رجب وصالح بكر.

Advertisements

وأضاف بن دويس أن الأوبريت الذي أبدع في إعداد وتوزيع موسيقاه والعزف عليها الفنانين عبد اللاه احمد بارجاء وأنور عبد الله باجبير وعلي جمال وعبد الله حسان ، تتخلله رقصات شعبية رائعة تعكس ما تكتنزه حضرموت من

ألوان فنية طربية رائعة قام بالتدريب عليها سامي يسلم فرج نصر وهشام سالم باطحان وتؤديها فرقة شباب عيديد بتريم وفرقة سيئون للرقص الشعبي.

وأشار مدير عام ثقافة وادي حضرموت أن تنفيذ هذا العمل الفني المميز يأتي بإشراف محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ووكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري وبمتابعة وتنسيق من قبل وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء عبد الهادي عبد اللاه التميمي والوكيل المساعد لشئون الشباب بحضرموت فهمي عوض باضاوي بإشراف فني من قبل اللجنة الفنية بمكتب الثقافة بالوادي والصحراء.