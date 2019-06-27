خاص- لارا اسكندر تقف بـ “الطابور”.. وهذا ما حصل معها

Jun 27, 2019
اطلقت الفنانة لارا اسكندر اغنية جديدة بعنوان “الطابور” عبر جميع التطبيقات الموسيقيّة.
أتت الأغنية بعد غياب لـ “اسكندر” عن الساحة الفنيّة خاصة أنها مقلّة بإصدار الاعمال الغنائيّة، لذا تثلج قلوب محبيها بين الحين والآخر بعمل فني راقٍ وملفت يحمل توقيع واشراف الموزع الموسيقي جان ماري رياشي.
ومنذ اللحظة الاولى لطرح “الطابور” تفاجأ الجمهور أولاً بالعنوان لانه يحمل معنى رتل من الأفراديتشكل عندما يأتي عدد من الأشخاص في نفس الزمن أمام مكان ليقدم خدمات أو بضائع وفق مبدأ أولوية الوصول، ويضطرون للانتظار، لأن عدد مقدمي الخدمة أقل من عدد الطالبين لها.
وعند الاستماع الى الأغنية نرى ان لارا اسكندر تعبّر عن سعادتها في الوقوف بالطابور والى جانبها شخص معجبة به، حيث تتمنى أن يطول الانتظار.
موسيقى “الطابور” رائعة فيها مزيج بين الغربي والشرقي، قدّمتها لارا بأسلوبها الخاص كعادتها.
وكانت “لارا” قد شوّقت جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي لاغنيتها الجديدة من خلال نشر صور وفيديوهات تطلب من الجمهور انتظار جديدها، مؤكدة الى أنها متحمسة للعمل الجديد.
لسماع الأغنية الطابور
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