أنغام نجمة أقوى حفلات صيف الباحة.. إليكم التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: تحيي النجمة المصرية أنغام حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات “حفلات صيف الباحة” في المملكة العربية السعودية وذلك مساء يوم الأربعاء في 10 تموز/يوليو المقبل.

ومن المقرر أن تلتقي أنغام جمهورها السعودي في مسرح القرية التراثية بمراوة حيث ستقدّم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

وأعلنت “الهيئة العامة للترفيه” عن الحفل الذي ستحييه أنغام إلى جانب الفنان السعودي الكبير محمد عبده من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.