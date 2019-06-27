هذا ما حققه ألبوم ملحم زين الجديد في أسبوعين

متابعة بتجــــــــرد: يحصد النجم اللبناني ملحم زين أصداء ألبومه الجديد “ملحم 2019” الذي طرحه مؤخرًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وحقق الألبوم خمسة ملايين مشاهدة بمجموع المشاهدات التي حصدتها الأغاني التي يتضمنها عبر موقع “يوتيوب” الشهير.

ويتضمن الألبوم خمس أغنيات جديدة وهي “لهون وبس” من كلمات ايفان نصوح، “مدري شو بني”، “من مدّة”، “قولوا” و”صفى قلبي” من كلمات فادي أبو خليل وجميعها من ألحان سليم محمد سلامة وتوزيع عمر صباغ.

تجدر الإشارة إلى أن ملحم زين كان قد احتفل باطلاق الألبوم في احتفالية أقامها بحضور أهل الصحافة والإعلام بمدينة طرابلس في شمال لبنان.

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للإستماع إلى أغاني ألبوم ملحم زين 2019: