بالصوت- عاصي الحلاني يفاجئ الجمهور بـ “الوطن”

أطلق فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، أغنية وطنيّة بعنوان “الوطن” عبر تطبيق انغامي العالمي.

القصيدة كلمات عمر الفرا، الحان عاصي الحلاني وتوزيع طوني سابا وماستر محمد المقهور.

عن القصيدة قال “الحلاني”: “قصيدة الوطن من أجمل قصائد الشاعر السوري الكبير عمر الفرا أديتها من قلبي وبكل احاسيسي ويارب كل الإحساس الذي خرج من قلبي يصل الى قلوبكم بصدق”.

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ويقول عاصي في أحد المقاطع: “الوطن يا بني ..شبيه الأم ان رادت ترضع وتفطم ان رادت توهب وتحرم بأي حالة اسمها الأم الوطن يسكن خلايا الدم غريزة تسري عبر الدم لمّا نموت بالغربة تظل الروح تلفانة حزينة مشردة بالهمّ”.

آخر أعمال “الحلاني” أغنية “اضحكي”، كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان.

أما آخر حفلة لـ عاصي كانت منذ أيام ضمن مهرجان موازين حيث تم تكريمه من قبل السفارة اللبنانية في المغرب. وكتب الحلاني: “تكريم غالي وعزيز على قلبي من السفارة اللبنانية في المغرب بحضور سفراء ودبلوماسين عرب واجانب وحضور الصديق الفنان مروان خوري في منزل سعادة السفير اللبناني زياد عطالله الف شكر على هذه اللفتة الكريمة”.

نشير ان “الحلاني” يشوّق جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي لألبومه الجديد، من خلال نشر صور وفيديوهات تظهر التحضيرات ووضع اللمسات الأخيرة على أغنيات هذا الألبوم المتوقع صدوره قريباً ويضم اغنيات بعدة لهجات مصرية، لبنانية، وبدوية لإرضاء جميع الأذواق وبالتعاون مع شركة “روتانا”.

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