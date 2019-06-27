مي عز الدين بـ"الكاجول" وإيساف في الساحل الشمالي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مي عز الدين

نشرت الفنانة مي عز الدين، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، ظهرت فيها بفستان أحمر جذاب.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بـ"هوت شورت".

إيساف

نشر الفنان إيساف، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من الساحل الشمالي.

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روجينا

نشرت الفنانة روجينا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أمل حجازي

نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.

فاطمة الناصر

نشرت الفنانة التونسية فاطمة الناصر، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بلوك جديد.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، حازت على إعجاب متابعيها.

أمل بوشوشة

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي الزي الشعبي الجزائري.