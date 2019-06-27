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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نشرت الإعلامية المصرية سالي عبدالسلام صورة حديثة لها، وطالبت جمهورها بالدعاء لها، وذلك بعد أن عاودها مرض “الثعلبة” مرة أخرى.
الإعلامية المصرية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “الباركينج بيفكرنى بوقفاتنا فى الحياة وانت عايز تجرى على المكان ووصلت لا اركن الأول”.
وأضافت: “وقفة كورتيزون تانى.. العلاج بياخد شهور ومش عايزة اقول سنين زى المرتين اللى فاتوا يا رب...ادعولى بدل ما تسألونى #الحمدلله.. ربى انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين”.
عدد كبير من جمهور سالي تمنوا لها الشفاء العاجل، إلا أن أحدهم كتب تعليق حول لون بشرتها، بقوله: “انتي ليش سمراء كان فيك عرق هندي”.
الإعلامية المصرية عبرت عن غضبها من هذا السؤال، وردت بقولها: ” لا مصرية ١٠٠٪ الحمدلله والسمار الجمال كله وانا احب السمار يا عنصرى..عرق هندى عادى لكن لما يكون فيك عرق غباء دى الكارثة، شكراً”.
وكانت الإعلامية سالي عبدالسلام قد أعلنت مؤخرا عن مهاجمة مرض “الثعلبة” لها للمرة الثالثة، وهو مرض مناعي يؤدي إلى مهاجمة الجسم للشعر وتساقطه.
كانت هذه تفاصيل خبر سالي عبدالسلام تتعرض للتنمر بسبب لون بشرتها.. وترد بتعليق مُفحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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