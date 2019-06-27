باميلا أندرسون تنهي علاقتها باللاعب عادل رامي وتفضح خيانته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أنهت النجمة الأمريكية باميلا أندرسون، علاقتها باللاعب الفرنسي ذي الأصول المغربية عادل رامي، لاعب فريق ​مارسيليا​ الفرنسي، ​واتهمته بخيانتها خلال العامين الأخيرين.

ووفقا لما ذكرته “فرانس 24” فقد وصفت الممثلة والعارضة الأمريكية باميلا أندرسون، عادل رامي بالـ”وحش”، وقالت إنه احتال عليها، معلنة نهاية علاقتهما التي دامت سنتين وأثارت اهتمام المجتمع الفرنسي.

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باميلا أندرسون صاحبة الـ 51 عاماً، قالت في رسالة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: إنها ستغادر فرنسا على الفور، الدولة التي انتقلت إلى العيش فيها بسبب علاقتها العاطفية باللاعب صاحب الـ 33 عاما.

وأضافت: من الصعب قبول الأمر.. كان آخر عامين من حياتي كذبة كبيرة، لقد خُدعت وكنت أظن أننا نعيش حبا كبيرا، لقد دمرني ذلك في الأيام القليلة الماضية، كان يعيش حياة مزدوجة.

وتابعت: كان ينتقد اللاعبين الآخرين الذين كانت لديهم صديقات في الشارع في شقق قريبة من زوجاتهم، لقد وصفهم بالوحوش، لكن هذا أسوأ لقد كذب على الجميع.. كيف يمكن السيطرة على قلب وعقل امرأتين، أنا متأكدة من أنه كانت في حياته أخريات.. إنه الوحش.

وأشارت تقارير إلى أن رامي حاول مصالحة أندرسون بكل السبل الممكنة، بدءا من إرسال الزهور والرسائل وحتى المجيء إلى الفندق الذي تقيم فيه، حيث منعه الأمن من الدخول بناء على طلبها، كما عينت حارسا شخصيا لحمايتها منه لأنها تخاف أن يعتدي عليها.