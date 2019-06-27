أميتاب باتشان يحضر جنازة أحد موظفي منزله

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يعد الممثل أميتاب باتشان الذي غالبًا ما يُشاد به لأفلامه وتاريخه الفني الكبير الذي لا يُنسى، حيث قدم أفلام لا تزال تحيا في ذاكرة التاريخ الفني والسينمائي الهندي، وأكثر من ذلك، معروف أيضًا بتواضعه وكرمه.

وفي سابقة فريدة ضمن المشهد البوليوودي، شيّع الممثل الأسطوري أميتاب باتشان، صاحب أفلام “شولاي”، “زانجير”، “سات بي ساتا”، ظهر يوم الثلاثاء 25 يونيو جنازة أحد موظفيه.

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وأفاد مصدر بحسب economictimes أنه قد اصطحب عائلته بأكملها لتقديم المواساة لأسرة الموظف الراحل البالغ من العمر 40 عاما الدعم، ونشر أحد معجبي باتشان على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مشاركة صورة من الجنازة

وفي السياق ذاته، الممثل البالغ من العمر 76 عاما، كان قد سدد مؤخرا ديون 2100 مزارع في بيهار، ونشر نبأ التبرع الضخم على مدونته الشخصية، حيث قال إنه دعا بعض المزارعين إلى مقر إقامته؛ حتى يُسهم في حل المشاكل التي تسببت في انتحار مئات الآلاف؛ إذ انتحر نحو 300 ألف مزارع في الهند منذ 1995؛ بسبب الديون.

على جبهة العمل، يستعد النجم الكبير لتقديم لدراما الكوميدية الجديدة بعنوان “جولابو سيتابو”، للمخرج شوجيت سيركار. الفيلم أيضا النجوم الممثل أيوشمان خورانا والممثلة ديبيكا بادوكوني، كما سيشارك ممثل “بادلا” مساحة الشاشة مع عمران هاشمي في “Chehre”.