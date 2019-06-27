سيارة واحدة تأسر عدد كبير من نجوم بوليوود

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

عندما نتحدث عن بوليوود، يصبح كل شيء سهل التخيل، وأعظم في حجمه ونسبته، حيث يشتهر نجوم بوليوود بأسلوب حياتهم الغني، وبحجم ثروتهم الطائل، الذي أتاح لهم بالفعل التنعم بنعم الحياة الرغدة.

كما أنهم يحبون التفاخر باقتناء وركوب السيارات، حيث يمتلك نجوم بوليوود بعض من أغلى السيارات المعروضة للبيع في الهند.

سانجاي دوت اشترى سانجاي دوت سيارة رينج روفر الجديدة كليًا، وهي إحدى سيارات الدفع الرباعي الخاصة، وتأتي مع تصاميم داخلية حمراء مخصصة، وهي واحدة من أغلى سيارات الدفع الرباعي المتوفرة في السوق الهندية.

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كما اشترت كاترينا كايف نفس السيارة هي والفنان سلمان خان، الذي حصل على النسخة الجديدة من السيارة في فبراير 2019، وكانت هدية من والدته، كما انضم عمران هاشمي لنادي ملاك السيارة متعددة الاستخدامات، هو والفنان سيدهارث مالهوترا الذي حصل عليها كهدية وهي مزودة بلوحة أرقام تتطابق مع عيد ميلاده.

وتعتبر رينج روفر هي السيارة الأغلى في مرآب علياء بهات، الذي انضمت إلى نادي ملاك السيارة هي وبوبي ديول الذي اشتراها بعد نجاح فيلمه Race 3.

وضمن أبرز الملاك أيضا توشار كابور، وشاروخان، وماليكا أرورا.