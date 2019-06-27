بكلمات حبّ رومانسية.. يوسف الخال يحتفل بعيد ميلاد نيكول سابا

متابعة بتجــــــــــــرد: احتفل النجم اللبناني يوسف الخال بعيد ميلاد زوجته النجمة اللبنانية نيكول سابا بأسلوبه المميّز عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
ونشر يوسف صورة جديدة له مع نيكول، أرفقها ببيت شعر يحمل في معانيه أجمل مشاعر الحبّ بكلمات رومانسية فكتب: “أضمُّها إلى جوفي نذوبُ كالشفاهِ في القُبلِ كيفَ السبيلُ إلى الرُشدِ و الوقتُ يعشقُ اللاعودة ندورُ خارجَ المَجرّة نسكُبُ الليلَ على النهار حتى يُثْمِلَنا الصحو سأقولُها شعراً هي لي.. أسكُنُها و أعتلي فراغَها..”.
من المعروف أن لـ نيكول سابا ويوسف الخال ابنة وحيدة تدعى “نيكول” تيمنًا باسم والدتها.
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