بالصور – “الأصفر” يجمع نيكول سابا ونسرين طافش

مع انطلاق موسم الصيف، بدأت النجمات اللبنانيات والعربيات باختيار ألوانا مفرحة لأزيائهن، تتلاءم مع أجواء الصيف ومناخه، وأبرز هذه الألوان الأحمر والأصفر والبرتقالي وغيرها، بعيدًا عن الألوان الترابية الداكنة التي لا تناسب سوى فصل الشتاء وطقسه.

وقد تصادف في العديد من الأوقات تشابه الأزياء والألوان بين فنانة وأخرى، لتبدأ الأقاويل والأحاديث بأن إحداهن تقلّد زميلتها بطريقة اللبس أو اختيار لون أزيائها.

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وفي هذا السياق، لفتنا خلال جولتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة اللبنانية نيكول سابا، ظهرت فيها وهي ترتدي فستاناً قصيرًا أصفر اللون، أظهرها بأبهى حلّة وأضافها رونقًا وجمالاً خصوصًا مع بشرتها السمراء الملفتة. هذا الفستان ارتدته سابا خلال احيائها احدى سهرات الاعراس في مصر، وقد زينت بأغنياتها حفل الزفاف وخلقت أجواءا مميزة.

في المقابل، وبعد يوم واحد من نشر نيكول سابا لصورها، نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة لها على حسابها عبر انستغرام، حيث ارتدت فستانًا طويلاً ذات اللون الاصفر، قريب بفستان نيكول سابا، مع اختلاف الطول والموديل.

صور النجمتين حصدت تفاعلاً كبيرًا من المتابعين الذين راحوا يعبرون لهما عن حبهم الكبير واعجابهم بالفن الذي تقدمانه، في حين اتهم قسم من المتابعين طافش بتقليدها لنيكول. فهل لعبت الصدفة أم أنا نسرين طافش قصدت الظهور بـ”لوك” قريب من نيكول سابا؟