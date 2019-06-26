الأمير وليام يكشف عن ردّ فعله إذا كان أطفاله مثليي الجنس

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف الأمير وليام خلال زيارة مأوى خاص بالشباب المثليين المشردين بلندن عن أنه سيدعم أطفاله بكل إخلاص إذا كانوا مثليين.

وقد تحدّث الملك المستقبلي البالغ من العمر 37 عامًا عن هذا الموضوع الحساس لأول مرّة أمام مجموعة من الشباب تركوا بلا مأوى بسبب رفض أهاليهم تقبّل ميلوهم الجنسية، واعترف بأنه ناقش القضية مع زوجته كايت وعدّة أزواج آخرين.

وردّ دوق كامبريدج الأمير وليام على سؤال عما سيكون ردّ فعله بحال صارحه أطفاله بأنهم مثليون، فأجاب: “من الواضح وبكل تأكيد أن لا مانع لدي”.

وفي سياق متّصل، أعرب الأمير وليام عن قلقه من أن يتعرّض أبناؤه، إن كان الأمير جورج أو الأميرة شارلوت أو الأمير لويس، “للاضطهاد” في حال أعلنوا عن مثليتهم الجنسية، وذلك بسبب مناصبهم في العائلة المالكة.