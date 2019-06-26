نجمة ستار أكاديمي تنفصل عن زوجها بعد أقل من ثلاثة أشهر على ارتباطهما

متابعة بتجـــــــــرد: انفصلت نجمة ستار أكاديمي دينا عادل عن زوجها المذيع محمد حسن وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على زواجهما.

وفي التفاصيل، فقد أكد طليق النجمة لمقربين منه إن الحياة قسمة ونصيب، وهو على علاقة ودية بدينا حتى بعد الانفصال، كما تمنى لها النجاح والتوفيق.

والجدير ذكره، أن دينا كانت قد اتجهت إلى التقديم الإذاعي منذ سنوات وتزوجت من محمد سعد بعد قصّة حبّ بينهما.