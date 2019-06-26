شاهدوا ما الذي تفعله رانيا يوسف اذا شعرت بالتوتر!

كتب امير فتحي في الأربعاء 26 يونيو 2019 09:53 صباحاً - نشرت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ مقطع فيديو جديد لها ظهرت فيه وهي تمارس التمارين الرياضية في احد النوادي.

وعلقت رانيا على الفيديو قائلة: “التمرين مهم حقًا بالنسبة لي إنه علاجي. لذلك ، إذا شعرت بالتوتر أو التوتر، أو كأنني على وشك الانهيار ، فسوف أتوجه إلى صالة الألعاب الرياضية”.

الجدير ذكره ان رانيا يوسف تشارك حاليا في مسلسل “​مملكة ابليس​” من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.