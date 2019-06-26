الفنانة نانسي عجرم تنشر أول صورة لابنتها ليا

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على ولادتها، نشرت الفنانة نانسي عجرم الصورة الأولى لطفلتها لِيا

وظهرت نانسي في الصورة وهي تحمل طفلتها ليا التي حاولت الإمساك بيدها خلال التجول بها خارج المنزل .

فتاة من ذوي متلازمة داون ترقص على غناء نانسي عجرم

بالرغم من أن الصورة بعيدة، لكن ليا بدت شقراء كوالديها وشقيقتيها ميلا وإيلا .

وسبق لـ نانسي أن نشرت صورة لـ ليا ولكنها لم تكن واضحة، ظهرت فيها وهي ترضعها لتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية.

نانسي عجرم تستمتع حالياً بوقتها مع عائلتها، ونشرت صورة "سيلفي" على البحر مع زوجها فادي الهاشم.

يشار إلى أن نانسي عجرم تحمل لقب "أم البنات" كونها أماً لثلاث فتيات هن ميلا وإيلا وليا، وهي استطاعت التوفيق بين حياتها الفنية والعائلية، من خلال تحقيق التوازن بينهما وإعطاء كل منهما حقه.

Advertisements

نانسي عجرم تغازل زوجها: هكذا أحببتك

وكانت نانسي قد أشارت إلى أنها تعرفت على زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم الذي يكبرها بـ 14 عاماً في عيادته، فحصل إعجاب بينهما وتتطور إلى حب، كللاه بالزواج عام 2008 ، كما أنها غالباً ما تشيد بدور زوجها الكبير في حياتها من خلال دعمه لها ومساندتها فنياً وكأم.

يشار إلى أن نانسي عجرم كانت قد أحيت في 13 حزيرانيونيو الحالي حفلاً ناجحاً على المسرح الروماني في السعودية هو الأول لها في المملكة، ضمن فعاليات موسم جدة الفني الذي يمتد بين شهري حزيرانيونيو الجاري وتموزيوليو المقبل.

قد يهمك أيضا:

نانسي عجرم تبدأ إجازتها الصيفية مع أسرتها قبل حفلات الصيف

نانسي عجرم تُحيي حفلًا غنائيًا في مصر الجديدة