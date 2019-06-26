محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت المطربة أمينة، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت أمينة في الفيديو وهي تقفز على منضددة بأحد أماكن الترفية"الملاهي"، وعلقت: "مساء اللعب والضحك والفرفشة من أجمل لحظات الإنسان بجد إنه يرجع صغير ويستعيد ذكريات التنطيط على مرتبة السرير الناشفة دى عارفنها ههه، مساءكم زي قلوبكم البيضة، الحمدلله".
يذكر أن آخر أعمال المطربة أمينة "السهرة ولعانة" وهي واحدة من الأغاني التي قدمتها في البومها الأخير"اللي راحوا"، والتي تقدمها باللهجة الخليجية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| أمينة تقضي إجازتها في "الملاهي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.