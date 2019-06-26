بالفيديو| أمينة تقضي إجازتها في "الملاهي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة أمينة، مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت أمينة في الفيديو وهي تقفز على منضددة بأحد أماكن الترفية"الملاهي"، وعلقت: "مساء اللعب والضحك والفرفشة من أجمل لحظات الإنسان بجد إنه يرجع صغير ويستعيد ذكريات التنطيط على مرتبة السرير الناشفة دى عارفنها ههه، مساءكم زي قلوبكم البيضة، الحمدلله".

يذكر أن آخر أعمال المطربة أمينة "السهرة ولعانة" وهي واحدة من الأغاني التي قدمتها في البومها الأخير"اللي راحوا"، والتي تقدمها باللهجة الخليجية.