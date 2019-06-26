الذهب يقفز 1% بفعل ضعف الدولار وتوترات المنطقة

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رويترزالثلاثاء 2019/6/25 12:07 مساء بتوقيت أبوظبي
الذهب الأعلى في 6 أعوام
ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 1%، الثلاثاء قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في 6 أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر بينما يدفع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران المستثمرين لشراء الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1424.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش، وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو/ أيار 2013.
ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي، وقفز الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلى 1427.50 دولار.
وقال مايكل مكارثي كبير خبراء استراتيجية السوق في سي.إم.سي ماركتس، إن المراهنات على خفض أسعار الفائدة وتراجع الدولار والتوترات في الشرق الأوسط تهيئ بيئة مثالية لمكاسب أسعار الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3% إلى 15.38 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 809.93 دولار للأوقية.
وهبط البلاديوم 0.8% إلى 1522.63 دولار للأوقية، وسجل في وقت سابق من الجلسة 1545.87 دولار وهو أعلى مستوى منذ 27 مارس/ آذار.
وأعلن البيت الأبيض، الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية ستستمر في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران حتى تتوقف عن رعاية الإرهاب.
وأقرت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، عقوبات جديدة على إيران شملت المرشد وعدداً من قادة مليشيا الحرس الثوري.
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