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""الخليج 365"" من بيروت: أطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بأحدث صورها على محبيها بعد أن غابت عنهم قسرياً بتداعيات الوعكة الصحية التي ألمت بها. حيث نشرت عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" صورة بإطلالة مغايرة شبيهة بحركة راقصات الفلامنكو بنصف وجه مغطى بما يشبه مروحة اليد الإسبانية الشهيرة. وكان لهذه الصورة وقعاً خاصاً على محبيها الذين انشغلوا بوضعها الصحي لأسابيع، فاحتفلوا عبر تعليقاتهم بإطلالتها الجديدة. علماً أنها أرفقت الصورة بتعليقٍ كتبت فيه: "في كل صباح أُذكِّر نفسي بأنني يجب أن أكون ممتنة لأبسط النِعم"

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كانت هذه تفاصيل خبر إطلالة مختلفة لـ"هيفاء وهبي" بعد شفائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.