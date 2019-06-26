بصور نادرة.. هذا ما قاله عمرو عابدين عن الراحل محمد النجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر المخرج الكبري عمرو عابدين، عبر حسابه الشخصي يموبع "فيسبوك"، مجموعة من الصور التي تجمعه بالمخرج الراحل محمد النجار، من كواليس أعمالهما المختلفة.
وكتب عمرو: "محمد النجار.. القلب الطيب الكبير.. كنا طلبة لسه في معهد السينما وهو مخرج سينمائي كبير عمل زمن حاتم زهران والصرخة وأفلام مهمة جدًا، كنت بفرح لما يجي يقعد معانا فالمعهد وتجري الأيام، وأبقى مخرج.. ونجرو المخرج الكبير دا لا يمكن يفوت أي شغل ليا إلا لما يعملي زيارة شرفية بيفرحني بيها".
وأضاف عابدين: "وتجري الأيام أكتر وأكتر، وأبقى زميله كعضو مجلس إدارة السينمائيين، شفت نجرو من قريب جدًا، لم أرَ مثلا شخص زعل منه، من النادر أن ترى هذا النموذج من البشر عندما يجلس يكون هو روح القاعدة والكل يجتمع حوله ويسعد بكلامه وقفشاته التي تضحكنا وتبهجنا.. وربما داخله ألم ووجع.. ولكن لا تستطيع أن تكتشف حزنه الداخلي من كتر اهتمامه بأسعادك لمجرد وجودك معه في صحبة".
وتابع عابدين: "يارب ياحبيبي.. تكون في صحبة الطيبين والأبرار والشهداء والصادقين.. ومن ومع أهل الجنة.. ويرحمك ربنا برحمته الواسعة.. ويعاملك ربنا برحمته علي طيبة قلبك وروحك".
وتوفى النجار، ظهر أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة من مسجد السلام في مدينة نصر، عقب صلاة المغرب.
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