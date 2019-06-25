رانيا يوسف وابنتها يغنيان داخل السيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها مقطع فيديو على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وظهرت رانيا في الفيديو بجانب ابنتها الصغرى وهما يغنيان من داخل السيارة، أغنية فرنسية. Advertisements يذكر أن رانيا يوسف تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "مملكة إبليس"، تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة غادة عادل وإيمان العاصي وأحمد داود.



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