بالتعاون مع جاستن بيبر.. كريس براون يطرح أحدث كليباته

طرح النجم العالمي كريس براون أحدث أغانيه بعنوان "Don't Check On Me"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و يشاركه في الغناء النجم العالمي جاستن بيبر. جاستن بيبر. يذكر أن الفنان العالمي كريس براون طرح مؤخراً أغنية بعنوان "No Guidance"، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 29 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها. Advertisements يذكر أن المطرب العالمي جاستن بيبر طرح مؤخراً كليب بعنوان "I Don’t Care"، و الذي لقي نجاحاً باهراً، حيث كسر حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

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