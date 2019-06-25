دوا ليبا تواعد نجمًا فلسطينيًا.. من هو؟

متابعة بتجــــــــرد: بعدما انفصلت الفنانة البريطانية دوا ليبا عن حبيبها الشيف إسحاق كارو منذ 3 أسابيع، رصدت عدسات الباباراتزي دوا ليبا الى جانب رجل جديد. وتشير بعض التقارير إلى أن دوا ليبا تواعد عارض الأزياء الأميركي الفلسطيني الأصل أنور حديد وهو شقيق عارضتي الأزياء الشهيرتين جيجي وبيلا حديد. والجدير ذكره أن جيجي حديد هي من سهلت هذه العلاقة كما تربطها علاقة وطيدة مع دوا ليبا.

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