مصطفى خاطر: فيلم "الممر" يُبكّي المشاهد.. ولا خلاف مع علي ربيع!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّم الفنان، مصطفى خاطر، تهنئةً خاصةً لجميع أبطال فيلم "الممر" على نجاحه وتحقيقه إيرادات ضخمة، متمنيًا لو كان أحد المشاركين فيه، خاصة وأنه يُعتبر ملحمة تاريخية عسكرية لجميع الأجيال الحالية والقادمة.

كما أعرب النجم المصري في حوار خاص مع "فوشيا"، عن سعادته بالنجاح الجماهيري الذي حققه مسلسله "طلقة حظ"، والذي تم عرضه في رمضان 2019، مشيرًا إلى أنه تم تكريمه وأبطال المسلسل من العديد من المؤسسات الفنية والثقافية.

وكشف الفنان مصطفى خاطر عن حقيقة وجود خلافات بينه وبين الفنان علي ربيع، ومنافسة نجوم "مسرح مصر" في دراما رمضان 2019.