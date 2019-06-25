“روتانا” تطلق العد التنازلي لطرح ألبوم صابر الرباعي الجديد

متابعة بتجـــــــرد: يطرح النجم التونسي صابر الرباعي ألبومه الجديد يوم 4 تموز/يوليو المقبل بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. وأطلقت “روتانا” العد التنازلي لإطلاق العمل عبر صفحات الشركة على مواقع التواصل الإجتماعي بفكرة جديدة. وفي التفاصيل نشرت “روتانا” فيديو يوثق محادثة بين الشركة وجمهور صابر عبر تطبيق “واتساب”، يستفسرون من خلالها عن تفاصيل العمل. ألبوم الرباعي الجديد يتضمن 10 أغاني منوعة بين اللهجات اللبنانية، المصرية، التونسية والخليجية وكان قد أصدر منه أغنية “باي باي” باللهجة التونسية وحققت نجاحًا ملحوظًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

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