ساندي تردّ على مي حريري: هيفاء وهبي لا تلجأ للأسلوب "الرخيص"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردت الفنانة التونسية، ساندي، على الفنانة اللبنانية، مي حريري، بسبب تصريح الأخيرة بأن مواطنتها الفنانة هيفاء وهبي تستعطف الجمهور من خلال ادعائها المرض، وأكدت ساندي أن هيفاء تمر بأزمة صحية حادة خلال هذه الفترة.

وقالت ساندي لـ "فوشيا" إنها نصحت هيفاء وهبي بإلغاء حفل لها كانت ستحييه في أمريكا، ولكن الأخيرة رفضت وتحاملت على مرضها وأكملت الحفل، مضيفة أن هيفاء نجمة كبيرة لا تلجأ إطلاقًا لهذا الأسلوب الذي وصفته بـ" الرخيص" لكسب حب الجمهور.

وعن آخر أعمالها الفنية، أوضحت ساندي أنها تشارك حاليًا في استكمال تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك" الذي تم عرض الجزء الأول منه في رمضان، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية أميرة من عصور الحضارة الإسلامية القديمة.