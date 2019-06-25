إطلالة جذابة للفنانة الشابة تارا عماد

نشرت الممثلة و عارضة الازياء المصرية تارا عماد صورة جديدة لها علي موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " تتميز بالاناقة و فضلت تارا ان تظهر في تلك الاطلالة الجديدة بفستان دهبي كلاسيك.

الجدير بالذكر أن تارا نعتمد على الأزياء المميزة و غير التقليدية، فتجمع إطلالاتها بين النمط العصري والنمط الأنثوي الناعم، كما أنها تختار الصيحات و الموديلات التى تبرز جمالها ورشاقتها، بالإضافة إلى أنها تقتنى قطع الملابس التى تجعلها محط الأنظار و تمنحها مظهرا لافتا.

ونالت الصورة اعجاب العديد من معجبين الفنانة الشابة و جاءت بعض التعليقات كالاتي :

نجمة مصر

كتير بنحبك

حلوة الصورة بس إيه جديدك في رمضان 2020

تحرص الممثلة وعارضة الأزياء الشابة على اختيار الأعمال الفنية بعناية شديدة حتى تقدم أفضل ما لديها للجمهور.

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