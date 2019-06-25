رضوى الشربيني تظهر بلوك جديد.. وابنتها تعترض.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

شاركت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة مختلفة.

رضوى ظهرت في الصورة، التي نشرتها عل حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بعد أن قصت شعرها، مما أظهرها بإطلالة مختلفة، وكانت تقف بجوارها ابنتها الكبرى.

الإعلامية المصرية كشفت أن ابنتها غير معجبة باللوك الجديد، حيث كتبت: ” مش عجبها الست الهانم أنى قصيت شعرى”.

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ورضوى الشربيني مذيعة مصرية، قدمت بعض البرامج التلفزيونية منها برنامج مخصص للسيارات على قناة المحور، وبرنامجا فنيا على قناة الحياة، وبرنامج “أنا مصر” في التلفزيون المصري.

بالإضافة إلى عمل رضوى في شبكة تلفزيون العرب في البرنامج الإخباري “بروباجندا تي في”، إلا أنها اكتسبت شهرة عن طريق برنامجها “هي وبس” الذي يعرض على قناة سي بي سي سفرة.

وازدادت شهرتها بعد ارتفاع نسبة مشاهدات برنامجها الحالي “هي وبس”، وتحولها إلى أحد اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في مصر، حيث تلقت آراؤها ردود فعل متباينة، يشيد بها البعض ويراها نموذجا “للمرأة المتحررة القوية” ويرى البعض أن النقد الموجه إليها هو جزء من “حملات التشهير التي طالت فتيات قررن تحدي المظاهر السلبية في المجتمع».