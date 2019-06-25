صور: كيم كارداشيان بوجه شاحب ومن دون مكياج

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 25 يونيو 2019 04:35 مساءً - انتشرت صور لنجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان Kim Kardashian في أحد المطارات الأميركية، خلال عودتها من عطلة عائلية أمضتها مع عائلتها في كوستا ريكا.

كيم كارداشيان تنشر الصورة الأولى لطفلها الرابع وتكشف عن اسمه



وقد ظهرت النجمة باطلالة صادمة في الصور المنتشرة من دون مكياج، وبدت مُتعَبة كثيرًا.

كيم كارداشيان باطلالة صادمة



وعلى الرغم من أننا تعودنا أن تكون اطلالاتها دائمًا مثالية وببشرة نضرة، إلا أنها بدت في الصور بعيدةً كل البعد عن النضارة وباهتة جدًّا، والهالات السوداء ظاهرة حول عينيها.

أقصر زيجات هوليوود لم تدم ساعات!



يُذكر أنّ النجمة كيم كارداشيان كانت قد كشفت عن منتجها الجديد مؤخرًا، وهو كريم أساس للجسم ساعدها على إخفاء أثار مرض الصدفية الذي تعانيه، حيث إنها تعمد دائمًا إلى إخفاء آثاره عبر كريم الأساس قبل أن تخرج من المنزل، لأنه من الصعب جدًّا أن تعالج أثره.

كيم كارداشيان ترتدي ورق الجرائد وأغرب الإطلالات