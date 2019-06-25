إليسا تدافع عن ميريام فارس: أخطأت واعتذرت والأزمة انتهت -فيديو

كشفت المطربة إليسا عن رأيها فى الهجوم الشرس الذي تتعرض له ميريام فارس بسبب حديثها فى المؤتمر الصحفي الذى أقيم على هامش مهرجان موازين مؤكدة انها أخطأت فى تعبيرها وإساءتها لمصر.

وأضافت إليسا في مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام من واقع المؤتمر الصحفى الخاص بها فى مهرجان موازين أيضا قائلة: “ميريام فارس أخطأت واعتذرت، وتحدثت مع نقيب المهن الموسيقية المصري وتقبل اعتذارها وكذلك الشعب المصري، الأزمة انتهت”. وتابعت: ” كلنا نقع في الخطأ وأحيانا يكون هذا في صالحنا لنعيد تفكيرنا ونفكر قليلا قبل النطق بأي كلام”. يذكر أن المطربة اليسا من المقرر أن تحيى حفلا غدا فى المغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين ويشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.